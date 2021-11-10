"Финам" повысил рекомендацию для акций CMS Energy с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $69,89 за штуку на август 2022г, отмечается в материале инвесткомпании.

Эксперты подчеркивают, что в последнем ESG-отчете CMS Energy отразила новые цели по декарбонизации, сдвинув срок отказа от угольных станций, которые на настоящий момент составляют 27% от совокупного парка мощности, с 2039 на 2025г. Угольная генерация будет заменена на ВИЭ, что должно отразиться в улучшенном ESG-профиле компании. Кроме того, CMS завершила продажу банковского подразделения Enerbank в стремлении обеспечить более высокую концентрацию на электроэнергетическом бизнесе. Риски, связанные с конъюнктурой цен на топливных рынках, по словам CEO, полностью нивелированы за счет раннего заполнения газовых хранилищ в текущем году.

По словам CEO Гаррика Роччо, газовые хранилища компании на данный момент полностью заполнены и готовы к поставкам. CMS начала закачку в апреле 2021г и продолжила в течение лета, когда цены на топливо были значительно ниже текущих уровней. Большинство зимних поставок зафиксировано ниже отметки $110 за тысячу кубометров.

Дивидендная доходность NTM CMS Energy прогнозируется на уровне 3,02%, что является средним параметром в рамках отрасли, отмечается в материале "Финама". Ожидаемая доходность за 2021г также практически полностью совпадает с медианным показателем 2,92% по ключевым конкурентам.

"Выручка CMS за III квартал показала рост на 9,52% г/г, - указывает аналитик Александр Ковалев. - Продажи электроэнергии коммерческому и промышленному секторам в регионе облуживания компании продолжают расти на фоне восстановления американской экономики. Чистая прибыль снизилась на 29,41% г/г, совпав тем не менее с ожиданиями Уолл-стрит. Квартальный финансовый результат оказался под давлением комплекса единовременных факторов: продажа банковского подразделения Enerbank за $1 млрд, которая завысила базу сравнения в III квартале 2020г, более высокие операционные расходы на ликвидацию последствий штормов на территории Мичигана, а также увеличившиеся объемы программ технического обслуживания, временно урезанные во время пандемии. Компания сузила прогноз по годовой скорректированной чистой прибыли на акцию за 2021 год с $2,61-2,65 до $2,63-2,65".

Среди рисков эксперт отмечает возможное давление растущих капитальных затрат на денежный поток. В случае, если "зеленый" переход произойдет недостаточно плавно, компания может ограничить темп роста дивидендов на среднесрочном горизонте. Данную проблему, по мнению Ковалева, частично сгладят средства, вырученные от продажи Enerbank.

CMS Energy - электроэнергетическая компания, базирующаяся в штате Мичиган и преимущественно функционирующая в сфере генерации и распределения электроэнергии, а также газоснабжения.

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