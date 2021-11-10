Акции Газпрома, Роснефти, En+ и РусАла интересны для покупки с текущих уровней - "Атон"

Покупка акций "Газпрома", "Роснефти" En+ и "РусАла" с текущих уровней - отличная возможность добавить в портфель качественные сырьевые истории, полагают аналитики инвесткомпании "Атон" Элбек Далимов и Гарник Меликсетян.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на сырьевой сектор. Хотя цены на commodities уже не на максимумах, все равно они находятся на очень высоких уровнях. На наш взгляд, сейчас самый оптимальный момент, чтобы инвестировать в качественные дивидендные истории из "традиционных" секторов экономики. В эту парадигму хорошо вписываются и российские компании. Откат в таких бумагах, как "Газпром", "Роснефть" и En+ Group, - отличная возможность добавить в портфель качественные сырьевые истории", - отмечают Далимов и Меликсетян.

Кроме того, стратеги "Атона" открывают идею в "РусАле". Благодаря сочетанию удачной рыночной конъюнктуры и высокой вероятности включения в индекс MSCI Russia они видят в акциях хороший потенциал роста с текущих уровней.

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