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10 ноября 2021 года 18:23
Инвестбанк Синара повысил справедливую цену акций AMD с $80 до $116
"Инвестиционный банк Синара" повысил справедливую цену акций Advanced Micro Devices (AMD) с $80 до $116 за штуку, сохранив рейтинг "продавать", сообщается в обзоре. Аналитик Сергей Вахрамеев констатирует, что с начала анализа эмитента (7 сентября) котировки акций AMD выросли на 35% благодаря публикации сильных результатов за 3К21. "Мы недооценили темпы роста сегмента процессоров для серверов, выручка которого выросла в 3К21 на 79% г/г (мы прогнозировали 61%). Кроме того, стало известно, что AMD начнет поставлять серверные процессоры для компании Meta Platforms (еще недавно именовавшейся Facebook) и, как результат, увеличит долю на рынке больше, чем мы предполагали. Тем не менее, капитализация AMD ($180 млрд) всего на 13% меньше капитализации Intel, хотя прибыль Intel за 2021г прогнозируется в 6,7 раза выше", - пишет эксперт инвестбанка. По расчетам Вахрамеева, акции AMD торгуются с P/E 2021П на уровне 47,7 при соответствующем коэффициенте Intel равном 9,7, хотя две компании выступают прямыми конкурентами и делят одни рынки. "Текущая цена акций AMD предполагает высокие темпы роста. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, инвесторы рассчитывают на рост чистой прибыли на 40% в год (CAGR 2020-2025), мы же в DCF-модели исходим из еще более высоких темпов в 44% (CAGR 2020-2025). Тем не менее, даже с такими высокими темпами роста справедливая стоимость акций AMD, рассчитанная по методу DCF, составляет $116 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 22% с текущих уровней и рейтинг эмитента "продавать", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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