Рубль днем слабо меняется к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 10 ноября. Доллар слабо подрастает, евро, напротив, немного снижается на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов с внешних рынков и на фоне незначительных колебаний цен на нефть.

Курс доллара США составил 70,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,76 руб./EUR1, подешевев на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,6 копейки - до 75,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 ноября на 59,16 копейки, до 70,695 руб./$1, и уменьшил курс евро на 86,27 копейки, до 81,787 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на дневных торгах в ожидании новых драйверов к движению с внешних рынков. Инвесторы на глобальных площадках следят за публикацией данных об изменении потребительских цен - показатель, который традиционно берется в расчет центробанками при определении дальнейших параметров кредитно-денежной политики.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 4,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении составила 0,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Трейдеры также ждут данных об инфляции в США. По прогнозам экспертов, потребительские цены в стране в октябре выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 6% в годовом выражении - максимальными темпами за 30 лет. При этом наиболее предпочтительный для ФРС показатель базовой инфляции, исключающий рост цен на продукты питания и энергоносители, как ожидается, составил 0,4% в помесячном выражении и 4,3% в годовом.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что открыт к тому, чтобы поддержать сокращение масштабных запасов денежных средств и облигаций Федеральной резервной системы (ФРС) США в определенный период времени.

"Думаю, одна из вещей, которую мы можем рассмотреть в дальнейшем, что будет подразумевать небольшой уклон в сторону "ястребиного" подхода, это допустить уменьшение баланса в конце процесса сворачивания или вскоре после его завершения", - сказал Баллард в ходе онлайн-выступления.

Федрезерв по итогам ноябрьского заседания сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в текущем месяце на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе дневных торгов в среду в преддверии публикации официальных данных о резервах энергоносителей в США за минувшую неделю.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 1,6 млн баррелей, запасы дистиллятов не изменились.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,06% - до $84,73 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,46% - до $83,76 за баррель.

Опубликованные чуть ранее данные Американского института нефти (API) указали на неожиданное сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. Уменьшение глобальных запасов нефти способствует росту цен на этот энергоресурс в последние несколько месяцев.

"...На мировых площадках сейчас наблюдается повышенная осторожность игроков в ожидании инфляционного отчета из США, которого, судя по поведению рубля, он вовсе не опасается. Действительно, "россиянин" может достаточно сдержанно отреагировать на дальнейший разгон потребительских цен в Штатах, поскольку Банк России всерьез взял курс на повышение ставок и сигналит о дальнейшем их подъеме. За счет такого опережающего шага нашего регулятора перспективы более раннего и/или агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС из-за растущей инфляции выступают как умеренно-негативный фактор для рубля. В любом случае после выхода отчета в случае подтверждения дальнейшего подъема потребительских цен в Штатах рубль как минимум сбавит обороты укрепления и вполне может совершить локальный разворот в пользу доллара", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Во вторник рубль подорожал до 70,7 за доллар при поддержке растущих цен на нефть, отыгрывая потери прошлой недели. В среду укрепление рубля приостановилось, так как доллар начал дорожать против мировых валют. В центре внимания сегодня будут данные по инфляции в США за октябрь. Если помесячный рост цен в октябре окажется выше ожидаемых 0,6% (что вполне возможно - в Китае инфляция в октябре превзошла оценки), то американская валюта продолжит дорожать и курс рубля вернется к 71 за доллар", - говорит аналитик Sberbank CIB Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, уменьшилась - на 2 б.п. - до 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 1 б.п. - до 8,68% годовых.