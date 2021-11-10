Ожидать разворота негативных тенденций на рынке ОФЗ пока преждевременно - Райффайзенбанк

Ожидать разворота негативных тенденций на рынке ОФЗ в ближайшее время преждевременно, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Длинный сегмент кривой уже отступил от локальных максимумов по доходности (10-летняя YTM сейчас находится на уровне 8,1% против 8,3% неделей ранее), а спред к ключевой ставке снизился до уровней середины октября. Подобная динамика говорит о том, что для инвесторов наибольшая неопределенность сосредоточена в краткосрочной перспективе (поэтому наибольшая переоценка доходностей произошла в коротком и среднем сегменте кривой), тогда как в более длительном периоде мало кто сомневается, что денежно-кредитная политика нормализуется, а инфляция вернется к цели. Тем не менее, мы полагаем, что ожидать разворота негативных тенденций на рынке ОФЗ в ближайшее время преждевременно - для этого, на наш взгляд, необходим серьезный намек от ЦБ о близости завершения цикла ужесточения", - пишут эксперты.

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