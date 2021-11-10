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10 ноября 2021 года 15:13
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Alteryx
"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Alteryx, прогнозная цена - на уровне $99,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Отчет Alteryx за третий квартал незначительно превзошел ожидания инвесторов, прогноз на полный 2021 год менеджмент оставил без изменений. Мы нейтрально оцениваем результаты эмитента. С одной стороны, темпы роста выручки и прибыли остаются под давлением, а операционные расходы повышаются. С другой стороны, полагаем, что общая стоимость контрактов растет не только за счет сокращения периода их действия, поскольку параллельно наблюдается увеличение числа клиентов и стабильное повышение net expansion rate. Ввиду отсутствия прогноза на следующий год сохраняем целевую цену по акции на уровне $99,2 и рекомендацию "держать", но отмечаем риски снижения котировок на фоне неопределенности, связанной с вопросом возможного дальнейшего сокращения срока контрактов", - указывает старший аналитик Михаил Степанян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ALTERYX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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