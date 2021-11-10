"Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Alteryx, прогнозная цена - на уровне $99,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Отчет Alteryx за третий квартал незначительно превзошел ожидания инвесторов, прогноз на полный 2021 год менеджмент оставил без изменений. Мы нейтрально оцениваем результаты эмитента. С одной стороны, темпы роста выручки и прибыли остаются под давлением, а операционные расходы повышаются. С другой стороны, полагаем, что общая стоимость контрактов растет не только за счет сокращения периода их действия, поскольку параллельно наблюдается увеличение числа клиентов и стабильное повышение net expansion rate. Ввиду отсутствия прогноза на следующий год сохраняем целевую цену по акции на уровне $99,2 и рекомендацию "держать", но отмечаем риски снижения котировок на фоне неопределенности, связанной с вопросом возможного дальнейшего сокращения срока контрактов", - указывает старший аналитик Михаил Степанян.

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