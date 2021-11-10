Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 4630-4680п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4630-4680 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 демонстрировал рост на протяжении восьми сессий подряд и достиг сопротивления на уровне 4700 пунктов. Индикатор MACD продолжает сигнализировать о доминировании "быков", однако RSI возвращается из зоны перекупленности, что свидетельствует о возможности коррекции. "Бычьи" настроения могут начать усиливаться на фоне постепенного сворачивания программы QE и гибкой политики ФРС. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4550 пунктов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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