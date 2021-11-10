"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций TripAdvisor с $60 до $35

Аналитики "Фридом Финанс" понизили целевую цену акций TripAdvisor с $60 до $35 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Квартальные результаты TripAdvisor Inc. оказались слабее ожиданий. Выручка TripAdvisor выросла на 101% г/г, до $303 млн, при консенсусе на уровне $307 млн. Скорректированная EPS недотянула до прогнозных $0,24, остановившись на отметке $0,16. Скорректированная EBITDA увеличилась с прошлогодних $15 млн до $72 млн. Результаты компании по-прежнему отражают значительный негативный эффект пандемии: выручка TripAdvisor остается на 29% ниже докризисных уровней, отставая по темпам восстановления от заложенных в прогнозы инвестсообщества результатов. Отчетность конкурентов компании Booking Holdings и Expedia Group значительно превзошла консенсус, а их акции отреагировали на публикацию ростом", - пишет аналитик Михаил Денисламов.

Менеджмент не прогнозирует активного роста выручки по итогам четвертого квартала, рассчитывая, что показатель останется в пределах 70% от значений 2019г, то есть составит около $240 млн. Консенсус закладывает этот показатель на уровне $270 млн. Осторожные прогнозы руководства, по мнению Денисламова, обусловлены неоднородным процессом восстановления туристической активности. Слабые тенденции все еще наблюдаются в странах за пределами Северной Америки и Европы.

"Разочаровывающие квартальные результаты, слабые прогнозы на следующий квартал, трудности с реализацией DTC-предложения и ожидаемая смена CEO компании заставляют нас занять осторожную позицию в отношении акций TRIP. Мы понижаем целевую цену по бумагам TripAdvisor на горизонте года с $60 до $35", - заключает эксперт инвесткомпании.

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