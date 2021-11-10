"Финам" открыл торговую идею: покупать акции EOG Resources с целью $118,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции EOG Resources с целевой ценой $118,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,4%, стоп-приказ: $89,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"EOG Resources Inc. - крупная американская геологоразведочная компания, которая совместно со своими дочерними предприятиями проводит разведку, добычу и сбыт сырой нефти и природного газа в США и за их пределами, - отмечают эксперты. - После провального 2020г компания уверенно восстанавливает свои финансовые показатели и ежеквартально увеличивает чистую прибыль на 30-50%. Учитывая достаточно мощный тренд в энергоносителях (в частности, в нефти и газе), компания может еще долго восстанавливаться и демонстрировать сильную динамику в котировках".

"С технической точки зрения бумага пробила ключевой уровень сопротивления и продолжает движение в восходящем тренде. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $118,9. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $89,3 риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,8", - указывают аналитики "Финама".

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