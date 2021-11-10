"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 26500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 26500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: от 22800 руб., потенциальная доходность: 16,23%, стоп-приказ: 21300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что чистая прибыль "ГМК Норильский никель" по РСБУ за 9 месяцев 2021г в годовом выражении выросла на 69,6% до 331,3 млрд рублей. Частично негативное влияние на котировки компании может быть нивелировано возможным ростом курса доллара, полагают в "Финаме". Минфин планирует купить объем валюты и золота в рамках бюджетного правила на сумму более 518 млрд рублей за период с 9 ноября по 6 декабря 2021г.

"С технической точки зрения нисходящий тренд теряет свою силу. Котировки компании консолидируются в границах 21000-23500 рублей. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 22800 рублей. При покупке на 7,6% и выставлении стоп-заявки на уровне 21300 рублей риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,47", - указывают аналитики инвесткомпании.

ГМК "Норильский никель" - российская горнодобывающая компания, один из лидеров горно-металлургической промышленности России и крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия.

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