Публикация данных по продажам поддержит акции АЛРОСА в среднесрочной перспективе - BCS Express

Публикация данных по продажам алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" за октябрь 2021г поддержит акции компании в среднесрочной перспективе, сообщается в комментарии BCS Express.

"Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в октябре составил $308 млн (-0,6% г/г; +3,4% кв/кв). Всего за 10 месяцев 2021г продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" составили $3,581 млрд, в том числе алмазного сырья - $3,426 млрд, бриллиантов - $155 млн. Публикация данных должна поддержать акции "АЛРОСА" в среднесрочной перспективе. Менеджмент отмечает благоприятную конъюнктуру на рынке, что отражается в сильных показателях как октября, так и 10 месяцев текущего года в целом", - пишет аналитик Дмитрий Пучкарев.

Также эксперт инвесткомпании полагает, что в ближайшие месяцы можно ожидать снижения продаж относительно экстремальных уровней прошлого года, однако объемы реализации ожидаются выше средних уровней последних лет. "Учитывая перспективы затяжного дефицита на рынке алмазов, мы имеем умеренно позитивный средне- и долгосрочный взгляд на акции "АЛРОСА", - указывает аналитик BCS Express.

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