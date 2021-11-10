Справедливая доходность новых бондов "Восточной стивидорной компании" находится на уровне 9,2-9,4% - Инвестбанк Синара

Справедливая доходность новых 5-летних облигаций "Восточной стивидорной компании" серии 001P-02R находится на уровне 9,2-9,4% годовых, отмечается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Восточная Стивидорная Компания" (входит в группу Global Ports) планирует разместить 5-летние рублевые облигации серии 001P-02R на сумму до 7,5 млрд рублей. В качестве обеспечения предусмотрена публичная безотзывная оферта Global Ports Investments PLC. На рынке обращается один выпуск компании с погашением в декабре 2025 г. Бумага до недавнего времени торговалась со средним спредом к ОФЗ порядка 100-120 б. п., ориентируясь на который в настоящее время мы оцениваем справедливый уровень для нового выпуска на уровне 9,2-9,4% годовых", - пишет аналитик инвестбанка Александр Афонин.

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