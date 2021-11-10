Дивидендный фактор не учтен в котировках акций ВТБ - ПСБ

Дивидендный фактор не учтен в котировках акций ВТБ, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Эксперты банка отмечают, что с конца прошлого года группа ВТБ демонстрирует улучшение финансовых показателей. В конце октября группа повысила прогноз чистой прибыли по итогам 2021г до более 300 млрд руб.

"Мы считаем данную цель вполне достижимой с учетом благоприятной ситуации в экономике и текущего спроса на кредиты, - пишут эксперты ПСБ. - Соответственно, по итогам 2021г дивиденды могут заметно вырасти, что наряду с неплохой фундаментальной недооценкой способно поддерживать спрос на акции компании. Мы полагаем, что дивидендный фактор не учтен в котировках, а текущие оценки ВТБ по сравнению с основным конкурентом, Сбером, весьма привлекательны".

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