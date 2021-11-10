Пара доллар/рубль может подняться выше 70,75 руб./$1 к концу дня - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль может подняться выше 70,75 руб./$1 к концу дня, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Утром во вторник курс USDR/RUB превышал отметку в 71,30 руб./$1. Впрочем, по итогам дня он снизился на 0,6% до 70,76 руб./$1. Укрепление рубля поддерживалось высоким глобальным спросом на рисковые активы, а также ростом цен на черное золото. В среду курс USD/RUB снижается на 0,13% и находится около 70,60 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сегодняшняя динамика рубля, как и других валют EM, будет во многом зависеть от ценовой статистики в США. Существенное ускорение инфляции может привести к ослаблению спроса на рисковые активы, впрочем, мы не ждем критически негативных настроений на рынке. На этом фоне курс USD/RUB сегодня попробует достичь отметки в 70,50 руб./$1, но под конец дня он может вновь подняться выше 70,75 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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