"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 262 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 262 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15,3% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

На взгляд аналитика Дмитрия Баженова, с технической точки зрения акции "НЛМК" протестировали нисходящую линию тренда после пробоя, а также пробили уровень сопротивления в районе 223 руб. Эксперт рекомендует покупать акции "НЛМК" с целевым ориентиром 262 руб., потенциал роста - 15,3%.

"Компания лучше всех отчиталась о финансовых результатах за III кв. 2021г по МСФО. Выручка "НЛМК" увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим кварталом - до $4,6 млрд, несмотря на снижение продаж в III кв. 2021г. Продажи "НЛМК", в свою очередь, сократились за счёт снижения производства и падения потребления стали в Европе. В основном, за счёт негативной динамики спроса в сегменте автопрома из-за недостатка полупроводников. Несмотря на это, металлург получил рекордную чистую прибыль и свободный денежный поток на фоне роста цен на сталь", - пишет Баженов.

Аналитик напоминает, что сокращение производства стали в Китае и снижение экспорта оказало поддержку мировым ценам на сталь и одновременно привело к коррекции цен на железную руду. Это позволило "НЛМК" направить рекордные дивиденды за III кв. 2021г. Таким образом, совет директоров "НЛМК" после отчёта рекомендовал дивиденды за III кв. 2021г в размере 13,33 руб. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 5,85%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 7 декабря 2021г.

"Мы ждем в IV кв. 2021г более слабые результаты "НЛМК" на фоне роста налоговой нагрузки и укреплении рубля. Несмотря на это, мы ожидаем, что акции будут демонстрировать положительную динамику до дивидендной отсечки. В данный момент у акций "НЛМК" самая высокая дивидендная доходность на российском рынке, которая окажет поддержку акциям на фоне роста процентных ставок. В связи с вышеперечисленным, мы считаем, что котировки металлурга могут вырасти до 262 руб., затем может начаться коррекция в акциях "НЛМК" вслед за финансовыми показателями компании", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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