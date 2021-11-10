Возможно укрепление рубля в ближайшие месяцы - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару на горизонте ближайших месяцев, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Каких-то серьезных угроз для глобальных тенденций не видим, внутренние риски для рубля также не просматриваются. Напротив, всё говорит о возможности его дальнейшего роста на горизонте ближайших месяцев: не так далеко до нового налогового периода, а до конца года часть компаний будет готовиться к выплатам дивидендов. Поэтому подтверждаем свой среднесрочный прогноз роста рубля до 68-70 руб./$1, пока же фокус на 70 руб./$1", - отмечает эксперт в комментарии.

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