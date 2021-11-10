Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек

Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - ухудшение внешней фондовой конъюнктуры из-за инфляционных опасений нивелируется ростом нефти (Brent превысила $85 за баррель).

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4186,95 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1868,11 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.

Доллар подешевел до 70,6 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду противоречивый. С одной стороны, азиатские и американские индексы говорят о слабых аппетитах к риску, однако ситуация в нефти и промышленных металлах благоприятна для российских акций.

Вечером в США выйдут данные по потребительским ценам. Ожидается, что CPI ускорил рост до 5,8% в октябре с 5,4% в сентябре, а Core CPI - до 4,3% с 4,0%. Поскольку в четверг в США отмечают День Ветеранов, то данные по первичным обращениям за пособием по безработице будут опубликованы в среду. Вечером Минэнерго США сообщит данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, коррекция на мировых фондовых площадках препятствует росту российских акций.

Пока долгосрочный тренд по индексу МосБиржи остается восходящим. Но складывается впечатление, что индикатор готов его сломать и пытается залечь в боковик. Сильной поддержкой по индексу МосБиржи выступает нижняя граница восходящего канала, проходящая сейчас в районе чуть выше 4100 пунктов. Если ситуация за океаном не улучшится, то рынок может протестировать поддержку уже на этой неделе.

Пока же американские фондовые индексы дают сигнал на небольшую коррекцию. Никаких рисков сильного снижения нет, просто по рынку США идет давно ожидаемая фиксация спекулятивной прибыли последних недель роста. От сильного снижения отечественный рынок удерживает дорожающая нефть. Если в среду выйдут сильные данные Минэнерго США по запасам, то котировки нефти Brent попробуют завершить день выше технического сопротивления $86 за баррель.

Цены на нефть по-прежнему гонит вверх дефицит топлива в мире. США в ближайшее время могут начать продажу бензина из стратегических резервов, чтобы поддержать внутренних потребителей, но это не приведет к падению цен на нефть. Поэтому в таких условиях нужно искать момент для спекулятивной покупки акций "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" с целью поймать 1-1,5% роста, считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, ухудшение внешней фондовой конъюнктуры не сможет быть компенсировано в полной мере ростом цен на нефть, поэтому индекс МосБиржи может продолжить снижение в направлении 4150 пунктов.

В среду настроения на мировых рынках акций продолжили ухудшаться. Ключевые азиатские индексы снижаются на фоне более высокой, чем ожидалось, потребительской и промышленной инфляции в Китае в октябре. Фьючерсы на американские и европейские индексы продолжают падать. Однако дорожают нефть и промышленные металлы.

Вечером ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, рост цен в октябре ускорился до 5,9% в годовом сопоставлении. Если же опасения участников рынка подтвердятся, волатильность рынков может вновь усилиться.

Как отмечает главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян, данные API неожиданно показали снижение запасов нефти в США, в то время как аналитики ожидали их роста. Более того, Минэнерго США опубликовало аналитическую заметку, в которой утверждает, что глобальный и внутренний американский спрос на нефть, фактически, вернулись к уровню, существовавшему в 2019 году до начала пандемии. При этом спрос восстанавливается гораздо быстрее предложения, что ведет к сокращению запасов и росту цен.

Несмотря на то, что большинство ведущих инвестиционных банков прогнозирует сохранение "бычьего" тренда на рынке нефти, стоит учитывать несколько конъюнктурных факторов, способных несколько ухудшить ситуацию. Во-первых, как заявил в конце прошлой неделе министр энергетики США, администрация президента США Байдена рассматривает возможность продажи нефти (до 60 млн баррелей) из стратегических запасов с целью снижения внутренних цен на бензин. Во-вторых, в Китае третий месяц подряд снижается импорт нефти, достигнувший в октябре 8,94 млн б/с - самого низкого уровня с июля 2018 года. Стратегически же баланс спроса и предложения на данном рынке может измениться не только вследствие действий ОПЕК+, но и в случае резкого увеличения добычи нефти в США (как это уже было в "десятые" годы) и очередного всплеска пандемии, если это вызовет снижение темпов экономического роста, считает Арутюнян.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,3-0,6%, индекс S&P 500 (-0,35%) прервал самую длительную (8 сессий подряд) с 1997 года серию рекордов.

Некоторые инвесторы посчитали откат рынка небольшой передышкой после нескольких дней непрерывного подъема, пишет Market Watch. Сильные отчеты компаний за третий квартал поддерживают рынок акций, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность инвесторов усилением инфляции и проблемами в цепочках поставок.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng вышел в "плюс" на 0,8%) на официальных данных о росте инфляции в Китае в октябре, однако наметился отскок в Европе (индекс FTSE подрос на 0,3%) и США (контракт на индекс S&P 500 отыграл утреннее снижение).

Потребительская инфляция (индекс CPI) в Китае в октябре ускорилась до 1,5% - максимума за 13 месяцев, с сентября 2020 года, из-за повышения стоимости непродовольственной продукции. Эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4% после роста на 0,7% в сентябре, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 13,5% в годовом выражении на фоне роста цен на уголь и другое сырье, используемое электростанциями. Подъем был отмечен по итогам десятого месяца подряд и стал самым значительным с начала публикации этих данных в октябре 1996 года. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста индекса PPI до 12,5% с сентябрьских 10,7%.

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $85,33 за баррель (+0,7% и +1,6% во вторник), декабрьская цена WTI - $84,36 за баррель (+0,3% и +2,7% накануне).

По оценкам API, резервы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,9 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 234 тыс. баррелей.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о резервах энергоносителей за минувшую неделю в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 1,6 млн баррелей, запасы дистиллятов не изменились.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+13,5%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+13,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+4,4%).

Подешевели АДР Cian (MOEX: CIAN) (-5,7%), бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (-4,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,05 млрд рублей (из них 2,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,58 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,3 млрд рублей на акции "Норникеля").

рк мв

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, CHMF, CIAN, DVEC, GAZP, GMKN, IRAO, ISKJ, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, NKNC, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, PSKB, ROSN, ROST, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, TCSG, VRSB, VTBR, YNDX

SPB$#&: TCS