Идея дня: котировки золота могут продолжить рост - "ВТБ Мои Инвестиции"

Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Золото дорожает в последние недели. При этом показательно, что движение совпало с укреплением доллара США и цена драгметалла росла даже при коррекции на рынке акций США. Это может происходить из-за того, что инвесторы осознают риск финансовой нестабильности в результате сочетания замедления роста и усиления инфляционного давления. В условиях неопределённости котировки золота могут продолжить рост", - отмечают эксперты.

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