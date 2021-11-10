Акции Ростелекома - ставка на консервативные инвестиции в растущую госкомпанию - "Универ Капитал"

Акции "Ростелекома" могут быть интересны с точки зрения консервативных инвестиций в растущую госкомпанию, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Ростелеком" опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года. Рост выручки к аналогичному периоду прошлого года составил 7%, она увеличилась до 411,8 млрд рублей, OIBDA выросла на 13% - до 169,7 млрд руб. Это дает рентабельность по OIBDA на уровне 41,2%, констатирует эксперт инвесткомпании. Прогноз по годовому росту OIBDA был повышен c 8-10% до 10-12%.

Менеджмент эмитента рассчитывает увеличить дивиденды за 2021 год до 6 рублей на акцию.

"Рост бизнеса компании происходит в рамках опубликованных прогнозов до 2025 года. Эмитент нацелен как на рост маржинальности бизнеса, так и на рост дивидендов. Как пример, "Ростелеком" занимает второе место в России по числу обслуживаемых абонентов платного ТВ, в том числе IPTV. Число подключенных к платному ТВ абонентов составляет на данный момент 10,9 млн. Компания занимает существенную долю на всех традиционных для себя рынках присутствия, но сложившаяся в результате пандемии тенденция к ускорению цифровой трансформации как государства, так и бизнеса, помогает "Ростелекому" расти быстрее прогнозов. Текущая дивидендная доходность по акциям "Ростелекома" ниже ключевой ставки ЦБ РФ, но акции эмитента могут быть интересны с точки зрения консервативных инвестиций в растущую госкомпанию", - указывает Тузов.

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