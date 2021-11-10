ПСБ рекомендует покупать акции НМТП с прогнозной ценой 9,1 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Грузооборот группы НМТП в январе-сентябре 2021 года увеличился на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 84,939 млн тонн, сообщила компания. Перевалка наливных грузов НМТП за 9 месяцев увеличилась на 0,2%, до 67,6 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 2,5%, до 17,3 млн тонн. Результаты оказались на уровне ожиданий, но послабления ограничений по добыче нефти в рамках ОПЕК+ продолжит поддерживать операционные результаты компании. Рекомендуем покупать акции эмитента, целевой уровень - 9,1 рубля за штуку", - отмечают эксперты банка.

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