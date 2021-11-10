ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 397 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций Сбербанка и сохраняют прогнозную цену на уровне 397 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Сбербанк устойчиво получает прибыль на уровне более 100 млрд руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и умеренных темпов резервирования (95 млрд руб. против 528 млрд руб. за 10 месяцев 2021 и 2020 года соответственно). В октябре банк восстановил резервы на 2,7 млрд руб. В целом уровень в ~1,2 трлн руб. по прибыли по итогам года по-прежнему не вызывает сомнений. Отметим, что на фоне высокой инфляции и ожиданий дальнейшего роста ключевой ставки спрос на кредитование предприятий и населения остается высоким, что поддерживает рост кредитного портфеля банка. В октябре Сбербанк удержал показатель чистой процентной маржи (NIM) выше 5,0% (минус 2 б.п. к сентябрю) благодаря существенной доли активов с плавающими ставками и сохранением базовых ставок по вкладам на относительно низком уровне. Мы продолжаем позитивно смотреть на перспективы акций Сбербанка; сохраняем целевой уровень в 397 рублей за бумагу", - указывают эксперты ПСБ.

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