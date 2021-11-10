Силы покупателей на рынке акций РФ в текущий момент ограничены - "Велес Капитал"

Силы покупателей на российском рынке акций в текущий момент ограничены, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Нефтегазовые бумаги могут чувствовать себя "лучше рынка" после прорыва котировок "черного золота" выше краткосрочных сопротивлений. Силы покупателей на российских площадках пока ограничены, ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 4140-4240 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии.

Также Кожухова обращает внимание, что середина недели отметится публикацией инфляционных данных в США, которые могут ускорить фиксацию прибыли и подтвердить усиление тенденции к росту цен.

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