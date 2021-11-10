"Бычий" тренд на рынке нефти пока сохранится - "Русс-Инвест"

"Бычий" тренд на рынке нефти, скорее всего, сохранится в ближайшее время, полагает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Несмотря на то что большинство ведущих инвестиционных банков прогнозирует сохранение "бычьего" тренда на рынке нефти (с чем мы, в принципе, согласны), объективности ради хотели бы обратить внимание на несколько противодействующих конъюнктурных факторов, способных несколько ухудшить ситуацию. Во-первых, как заявил в конце прошлой неделе министр энергетики США, администрация Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти (до 60 млн баррелей) из стратегических запасов с целью снижения внутренних цен на бензин. Во-вторых, в Китае третий месяц подряд снижается импорт сырой нефти, достигнувший в октябре 8,94 млн баррелей в день - самого низкого уровня с июля 2018 года. Стратегически же баланс спроса и предложения на данном рынке может измениться не только вследствие действий ОПЕК+, но и в случае резкого увеличения добычи нефти в США (как это уже было в десятые годы) и очередного всплеска пандемии, если он вызовет снижение темпов экономического роста", - пишет эксперт в комментарии.

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