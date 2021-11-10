Вероятный диапазон доходности 10-летних ОФЗ в среду - 8,10-8,15% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ на торгах в среду, скорее всего, будет находиться в диапазоне 8,10-8,15% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Главным событием для рынка рублевых облигаций в среду будут аукционы Минфина РФ. Ведомство сообщило, что предложит классические ОФЗ серии 26239 и 26240 с погашением через 10 и 15 лет соответственно. Объем размещения планируется по 20 млрд руб. каждого выпуска. Учитывая профицит федерального бюджета (1,4 трлн руб. за 9 месяцев 2021 года) и низкие потребности в заимствованиях, ожидаем, что Минфин будет стремиться разместить новые гособлигации с минимальной премией к вторичному рынку, - отмечает эксперт банка. - В среду спрос на облигации развивающихся стран может снизиться из-за опасений высокой инфляции в Китае и США. Продолжение ралли в длинных ОФЗ также будет ограничивать предложение нового госдолга и ожидание данных по недельной инфляции в РФ. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 8,10-8,15% годовых".

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