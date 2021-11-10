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10 ноября 2021 года 09:50
Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты и мероприятия, а также макростатистика: - "АЛРОСА" представит данные по продажам за октябрь, "ТГК-1" - отчётность за третий квартал 2021 года по МСФО, Evraz проведёт "День инвестора"; - В России выйдет статистика по ВВП (19:00 МСК); - Ожидаются показатели инфляции в ряде стран, в том числе в США, где также выйдут еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов, индекс потребительского оптимизма и данные по оптовым запасам. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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10 ноября 2021 года 12:36
Справедливая доходность новых бондов "Восточной стивидорной компании" находится на уровне 9,2-9,4% - Инвестбанк Синара
Справедливая доходность новых 5-летних облигаций "Восточной стивидорной компании" серии 001P-02R находится на уровне 9,2-9,4% годовых, отмечается в комментарии "Инвестиционного банка Синара". "Восточная Стивидорная Компания" (входит в группу Global Ports) планирует разместить 5-летние рублевые... читать дальше
.10 ноября 2021 года 12:17
Дивидендный фактор не учтен в котировках акций ВТБ, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Эксперты банка отмечают, что с конца прошлого года группа ВТБ демонстрирует улучшение финансовых показателей. В конце октября группа повысила прогноз чистой прибыли по итогам 2021г до более 300 млрд... читать дальше
.10 ноября 2021 года 12:03
Пара доллар/рубль может подняться выше 70,75 руб./$1 к концу дня, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Утром во вторник курс USDR/RUB превышал отметку в 71,30 руб./$1. Впрочем, по итогам дня он снизился на 0,6% до 70,76 руб./$1. Укрепление рубля поддерживалось высоким глобальным... читать дальше
.10 ноября 2021 года 11:45
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 262 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15,3% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвестиционной компании. На взгляд аналитика Дмитрия Баженова, с технической точки... читать дальше
.10 ноября 2021 года 11:38
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару на горизонте ближайших месяцев, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Каких-то серьезных угроз для глобальных тенденций не видим, внутренние риски для рубля также не просматриваются. Напротив, всё говорит о... читать дальше
.10 ноября 2021 года 11:32
Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - ухудшение внешней фондовой конъюнктуры из-за инфляционных опасений нивелируется ростом нефти (Brent превысила $85 за баррель). читать дальше
.10 ноября 2021 года 11:21
Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Золото дорожает в последние недели. При этом показательно, что движение совпало с укреплением доллара США и цена драгметалла росла даже при коррекции на... читать дальше
.10 ноября 2021 года 11:07
Акции "Ростелекома" могут быть интересны с точки зрения консервативных инвестиций в растущую госкомпанию, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов. "Ростелеком" опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года. Рост... читать дальше
.10 ноября 2021 года 10:48
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре. "Грузооборот группы НМТП в январе-сентябре 2021 года увеличился на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до... читать дальше
.10 ноября 2021 года 10:33
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций Сбербанка и сохраняют прогнозную цену на уровне 397 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "Сбербанк устойчиво получает прибыль на уровне более 100 млрд руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и умеренных темпов... читать дальше
.10 ноября 2021 года 10:20
Силы покупателей на российском рынке акций в текущий момент ограничены, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Нефтегазовые бумаги могут чувствовать себя "лучше рынка" после прорыва котировок "черного золота" выше краткосрочных сопротивлений. Силы покупателей на... читать дальше
.10 ноября 2021 года 10:10
"Бычий" тренд на рынке нефти, скорее всего, сохранится в ближайшее время, полагает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян. "Несмотря на то что большинство ведущих инвестиционных банков прогнозирует сохранение "бычьего" тренда на рынке нефти (с чем мы, в... читать дальше
.10 ноября 2021 года 10:01
Доходность 10-летних ОФЗ на торгах в среду, скорее всего, будет находиться в диапазоне 8,10-8,15% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Главным событием для рынка рублевых облигаций в среду будут аукционы Минфина РФ. Ведомство сообщило, что предложит... читать дальше
.10 ноября 2021 года 09:48
Москва. 10 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.10 ноября 2021 года 09:45
Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке в среду, несмотря на рост нефтяных цен. читать дальше
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