Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты и мероприятия, а также макростатистика:

- "АЛРОСА" представит данные по продажам за октябрь, "ТГК-1" - отчётность за третий квартал 2021 года по МСФО, Evraz проведёт "День инвестора";

- В России выйдет статистика по ВВП (19:00 МСК);

- Ожидаются показатели инфляции в ряде стран, в том числе в США, где также выйдут еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов, индекс потребительского оптимизма и данные по оптовым запасам.

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