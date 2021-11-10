Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 10 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились во вторник, S&P 500 прервал самую длительную (8 сессий подряд) с 1997 года серию рекордов. Некоторые инвесторы посчитали откат рынка небольшой передышкой после нескольких дней непрерывного подъема. Сильные отчеты компаний за третий квартал поддерживают рынок акций, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность инвесторов усилением инфляции и проблемами в цепочках поставок.

Статданные, опубликованные во вторник, показали небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,6% с 0,5% в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом выражении цены производителей в США подскочили рекордными темпами - на 8,6%, как и в предыдущем месяце. Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила, что индикатор оптимизма представителей малого бизнеса в октябре опустился на 0,8 процентного пункта, до 98,2 пункта, минимума с марта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду на официальных данных о росте инфляции в Китае в октябре. Японский Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,7%. Южнокорейский Kospi потерял 1%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,14%. Гонконгский Hang Seng к 8:45 МСК снизился на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%.

Потребительская инфляция в Китае в октябре ускорилась до максимума за 13 месяцев, с сентября 2020 года, из-за повышения стоимости непродовольственной продукции. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце подскочили на 1,5% в годовом выражении после повышения на 0,7% в сентябре (эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4%). Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 13,5% в годовом выражении на фоне роста цен на уголь и другое сырье, используемое электростанциями. Подъем был отмечен по итогам десятого месяца подряд и стал самым значительным с начала публикации этих данных в октябре 1996 года. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста индекса PPI до 12,5% с сентябрьских 10,7%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в среду на фоне данных Американского института нефти (API) о запасах энергоресурсов в США. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК подорожали на 0,54% - до $85,24 за баррель. Во вторник их цена выросла на 1,62% и составила на закрытие $84,78 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром растут на 0,24% - до $84,35 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 2,7% и достигла $84,15 за баррель.

Данные API указали на неожиданное сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. По оценкам API, резервы снизились на 2,5 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,9 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 234 тыс. баррелей. Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о резервах энергоносителей за минувшую неделю в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 1,6 млн баррелей, запасы дистиллятов не изменились.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,9 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,461 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,475 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 ноября не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 724,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,38%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,3%) и "Татнефть-001Р-01" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "Россельхозбанк-20" (-0,33%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,31%) и "ТМК БО-07" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" полностью разместило облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Длительность 1-го купона составит 123 дня, остальные купоны квартальные. Сбор заявок прошел 21 октября. Облигации размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 67 лет (24 тыс. 388 дней).

Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций серии 002P-01 объемом от 10 млрд рублей на уровне около 8,8% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере около 8,99% годовых. Сбор заявок на выпуск номинальным объемом 25 млрд рублей проходит с 10:00 МСК 9 ноября до 15:00 МСК 11 ноября. Техразмещение запланировано на 12 ноября.

ДОМ.РФ 10 ноября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на годовые облигации серии 001Р-09R объемом до 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия 70-80 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 1 год. Дата техразмещения будет определена позже. С выпуском облигаций ДОМ.РФ выходил в предыдущий раз в июне 2020 года. Тогда эмитент разместил 3-летние облигации серии 001Р-08R на 15 млрд рублей по ставке 5,5% годовых.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на 2-летние "зеленые" облигации серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Дата техразмещения будет определена позднее. В середине октября КАМАЗ увеличил объем программы облигаций 001Р с 45 млрд до 60 млрд рублей, а также добавил возможность размещать "зеленые" облигации в рамках программы. Планируемый выпуск будет размещен в рамках данной программы.

ООО "Вита лайн" перенесло формирование книги заявок на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 900 млн рублей на неопределенное время. Сбор заявок на облигации проходил с 12:00 МСК 26 октября до 12:00 МСК 9 ноября. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10-10,75% годовых, купоны квартальные, предусмотрена оферта через 3 года. Техразмещение предварительно было запланировано на 12 ноября. Выпуск планировалось разместить в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей.

АО "Авангард-агро" установило ставки 17-20-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 8% годовых. АО разместило 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года. Текущая ставка купона - 6% годовых, купоны квартальные. По выпуску 30 ноября предстоит исполнение оферты.

Держатели облигаций ООО "Концессии теплоснабжения" 4-й серии решили подать в суд на эмитента. На повестку дня собрания облигационеров, прошедшего 8 ноября в форме заочного голосования, был вынесен вопрос об осуществлении права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании эмитента облигаций банкротом. Держатели проголосовали единогласно "за". Компания завершила размещение выпуска объемом 1,5 млрд рублей в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых. Бумаги были размещены на срок около 14 лет (5078 дней). В августе "Концессиям теплоснабжения" и "Концессиям водоснабжения" (обе компании - Волгоград) были предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей. "Концессиям водоснабжения" предъявлен иск на сумму 1,232 млрд рублей, "Концессиям теплоснабжения" предъявлено два иска на суммы 2,22 млрд рублей и 2,238 млрд рублей. Истцом выступило ООО "Алор+".