"Финам" рекомендует покупать акции Boston Scientific с прогнозной ценой $55,5 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста около 28% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Высокие технологии в медицине стали как никогда актуальными во времена пандемии коронавируса. Медицинский хай-тек призван спасать жизни, и Boston Scientific находится на передовой этой миссии. Специализация на высокотехнологичных решениях для лечения и предотвращения сердечно-сосудистых нарушений обещает компании высокую востребованность ее разработок в долгосрочной перспективе по мере старения населения в развитых странах и наступления неблагоприятных последствий коронавирусной инфекции для сердца и сосудов населения", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов. Компания ведет деятельность в таких направлениях, как нейрохирургия, ортопедическая и сердечно-сосудистая хирургия, пульмонология, гинекология, гастроэнтерология, электрофизиология, урология и другие.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.