Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4180-4200п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4180-4200 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4180-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4220 пунктов, - прогнозирует эксперт. - После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

Косвенное влияние на ход торгов в России во второй половине дня способна оказать публикация большого количества важных статистических показателей в США, полагает Манжос. В 16:30 МСК выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице и будут опубликованы октябрьские значения индексов потребительских цен, а в 18:30 МСК станут известны еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

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