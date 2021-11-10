10 ноября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: небольшая коррекция вниз
Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке в среду, несмотря на рост нефтяных цен.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4180-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4220 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".
BCS Express (Игорь Галактионов): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет нейтрально или в небольшом минусе".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Ухудшение внешней конъюнктуры не сможет быть компенсировано в полной мере ростом цен на нефть, в результате чего индекс Мосбиржи в среду может продолжить снижение до уровня 4150 пунктов".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Жду открытие с незначительным снижением, актуальная поддержка для индекса РТС находится на уровне 1820 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока долгосрочный тренд по индексу Мосбиржи остается восходящим, но складывается впечатление, что индикатор готов его сломать и пытается "залечь в боковик". Сильной поддержкой по индексу выступает нижняя граница восходящего канала, проходящая сейчас в районе чуть выше 4100 пунктов. Если ситуация за океаном не улучшится, то мы можем протестировать поддержку уже на текущей неделе. Пока же американские фондовые индексы дают сигнал на небольшую коррекцию. Никаких рисков сильного снижения нет, просто по рынку США идет давно ожидаемая фиксация спекулятивной прибыли последних недель роста. От сильного снижения отечественный рынок будет удерживать дорогая и продолжающая расти нефть".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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10 ноября 2021 года 12:36
Справедливая доходность новых 5-летних облигаций "Восточной стивидорной компании" серии 001P-02R находится на уровне 9,2-9,4% годовых, отмечается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".
"Восточная Стивидорная Компания" (входит в группу Global Ports) планирует разместить 5-летние рублевые... читать дальше
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10 ноября 2021 года 12:17
Дивидендный фактор не учтен в котировках акций ВТБ, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
Эксперты банка отмечают, что с конца прошлого года группа ВТБ демонстрирует улучшение финансовых показателей. В конце октября группа повысила прогноз чистой прибыли по итогам 2021г до более 300 млрд... читать дальше
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10 ноября 2021 года 12:03
Пара доллар/рубль может подняться выше 70,75 руб./$1 к концу дня, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Утром во вторник курс USDR/RUB превышал отметку в 71,30 руб./$1. Впрочем, по итогам дня он снизился на 0,6% до 70,76 руб./$1. Укрепление рубля поддерживалось высоким глобальным... читать дальше
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10 ноября 2021 года 11:45
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 262 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15,3% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвестиционной компании.
На взгляд аналитика Дмитрия Баженова, с технической точки... читать дальше
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10 ноября 2021 года 11:38
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару на горизонте ближайших месяцев, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.
"Каких-то серьезных угроз для глобальных тенденций не видим, внутренние риски для рубля также не просматриваются. Напротив, всё говорит о... читать дальше
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10 ноября 2021 года 11:32
Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ утром в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - ухудшение внешней фондовой конъюнктуры из-за инфляционных опасений нивелируется ростом нефти (Brent превысила $85 за баррель). читать дальше
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10 ноября 2021 года 11:21
Котировки золота могут продолжить рост в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".
"Золото дорожает в последние недели. При этом показательно, что движение совпало с укреплением доллара США и цена драгметалла росла даже при коррекции на... читать дальше
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10 ноября 2021 года 11:07
Акции "Ростелекома" могут быть интересны с точки зрения консервативных инвестиций в растущую госкомпанию, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов.
"Ростелеком" опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года. Рост... читать дальше
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10 ноября 2021 года 10:48
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре.
"Грузооборот группы НМТП в январе-сентябре 2021 года увеличился на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до... читать дальше
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10 ноября 2021 года 10:33
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) позитивно оценивают перспективы акций Сбербанка и сохраняют прогнозную цену на уровне 397 рублей за штуку, сообщается в обзоре.
"Сбербанк устойчиво получает прибыль на уровне более 100 млрд руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и умеренных темпов... читать дальше
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10 ноября 2021 года 10:20
Силы покупателей на российском рынке акций в текущий момент ограничены, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Нефтегазовые бумаги могут чувствовать себя "лучше рынка" после прорыва котировок "черного золота" выше краткосрочных сопротивлений. Силы покупателей на... читать дальше
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10 ноября 2021 года 10:10
"Бычий" тренд на рынке нефти, скорее всего, сохранится в ближайшее время, полагает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.
"Несмотря на то что большинство ведущих инвестиционных банков прогнозирует сохранение "бычьего" тренда на рынке нефти (с чем мы, в... читать дальше
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10 ноября 2021 года 10:01
Доходность 10-летних ОФЗ на торгах в среду, скорее всего, будет находиться в диапазоне 8,10-8,15% годовых, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
"Главным событием для рынка рублевых облигаций в среду будут аукционы Минфина РФ. Ведомство сообщило, что предложит... читать дальше
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10 ноября 2021 года 09:50
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные результаты и мероприятия, а также макростатистика:
- "АЛРОСА" представит данные по продажам за октябрь, "ТГК-1" - отчётность за третий квартал 2021 года по МСФО, Evraz... читать дальше
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10 ноября 2021 года 09:48
Москва. 10 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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