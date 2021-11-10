Утренние прогнозы: небольшая коррекция вниз

Аналитики прогнозируют негативное начало торгов на российском фондовом рынке в среду, несмотря на рост нефтяных цен.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с несущественным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4180-4200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4170, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4210, 4220 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

BCS Express (Игорь Галактионов): "Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет нейтрально или в небольшом минусе".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Ухудшение внешней конъюнктуры не сможет быть компенсировано в полной мере ростом цен на нефть, в результате чего индекс Мосбиржи в среду может продолжить снижение до уровня 4150 пунктов".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Жду открытие с незначительным снижением, актуальная поддержка для индекса РТС находится на уровне 1820 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока долгосрочный тренд по индексу Мосбиржи остается восходящим, но складывается впечатление, что индикатор готов его сломать и пытается "залечь в боковик". Сильной поддержкой по индексу выступает нижняя граница восходящего канала, проходящая сейчас в районе чуть выше 4100 пунктов. Если ситуация за океаном не улучшится, то мы можем протестировать поддержку уже на текущей неделе. Пока же американские фондовые индексы дают сигнал на небольшую коррекцию. Никаких рисков сильного снижения нет, просто по рынку США идет давно ожидаемая фиксация спекулятивной прибыли последних недель роста. От сильного снижения отечественный рынок будет удерживать дорогая и продолжающая расти нефть".