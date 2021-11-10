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10 ноября 2021 года 09:23

Нефть умеренно дорожает

Американские фондовые индексы снизились во вторник. Фондовые рынки стран АТР снижаются в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, S&P 500 прервал самую длительную (8 сессий подряд) с 1997 года серию рекордов.

Некоторые инвесторы посчитали откат рынка небольшой передышкой после нескольких дней непрерывного подъема, пишет Market Watch. Сильные отчеты компаний за третий квартал поддерживают рынок акций, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность инвесторов усилением инфляции и проблемами в цепочках поставок.

"Я не ищу каких-то смыслов в снижении рынка, - отмечает главный инвестиционный директор First American Trust Джерри Браакман. - Это просто естественная реакция на восьмидневное ралли".

Статданные, опубликованные во вторник, показали небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,6% с 0,5% в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом выражении цены производителей в США подскочили рекордными темпами - на 8,6%, как и в предыдущем месяце.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила, что индикатор оптимизма представителей малого бизнеса в октябре опустился на 0,8 процентного пункта, до 98,2 пункта, минимума с марта.

Акции General Electric Co. (SPB: GE) (GE) подорожали на 2,7% по итогам торгов во вторник. Американский концерн объявил, что разделит операции на три самостоятельные публичные компании, которые объединят в себе активы GE в сфере авиации, здравоохранения и энергетики. Подразделение GE Healthcare, являющееся поставщиком технологических решений для медицины, будет выделено в начале 2023 года, энергетический бизнес - в начале 2024 года. После отделения этих активов GE останется компанией, сфокусированной на производстве продукции для авиационного сектора.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило рейтинги GE на пересмотр с возможностью понижения после объявления компанией о разделе бизнеса. "С того момента как GE отделит подразделение GE Healthcare, мы будем считать бизнес компании менее диверсифицированным", - отмечается в сообщении агентства.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. потеряли в цене почти 12%. В понедельник стало известно, что брат главы Tesla Илона Маска Кимбал Маск, входящий в совет директоров компании, в минувшую пятницу исполнил опцион на покупку 25 тыс. акций Tesla по цене $74,17 за бумагу и немедленно продал их несколькими траншами по цене от $1223 до $1236 за акцию, заработав таким образом порядка $108,8 млн.

В минувшие выходные Илон Маск пообещал продать 10% принадлежащих ему акций компании, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter (SPB: TWTR), и по результатам проведенного в соцсети опроса должен продать бумаги на сумму около $21 млрд.

Цена бумаг разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. взлетела на 42%. Компания удвоила выручку в третьем квартале, а также сообщила, что трехдневный сбой в ее работе в конце октября не привел к ухудшению результатов.

Стоимость акций Hertz Global Holdings Inc., занимающейся прокатом автомобилей, снизилась на 9,8% по итогам дебютных торгов на бирже Nasdaq. Акционеры Hertz в понедельник разместили на открытом рынке 44,52 млн акций компании по цене $29 за бумагу. Таким образом, объем размещения составил около $1,3 млрд, а сама Hertz оценена в $13,7 млрд.

Бумаги Boeing подешевели на 0,9%. Компания сообщила, что в прошлом месяце поставила клиентам 27 самолетов, в том числе 18 лайнеров 737 MAX и четыре грузовых самолета. При этом поставки пассажирских самолетов 787 Dreamliner по-прежнему не осуществляются.

Цена акций круизного оператора Royal Caribbean упала на 2,5% на новости о скорой отставке главного исполнительного директора компании Ричарда Фэйна, который занимал этот пост с 1988 года. Фэйн оставит должность CEO в январе, но сохранит пост главы совета директоров Royal Caribbean. Новым CEO компании с 3 января 2022 года станет ее нынешний финдиректор Джейсон Либерти.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 112,24 пункта (0,31%) и составил 36319,98 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 16,45 пункта (0,35%) - до 4685,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 95,81 пункта (0,6%) и составил 15886,54 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в среду на официальных данных о росте инфляции в Китае в октябре.

Японский Nikkei к 8:37 МСК потерял 0,6%.

Акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. дешевеют на 3,8%, котировки акций автопроизводителей Honda Motor Co. и Suzuki Motor Corp. снижаются на 1% и 1,7% соответственно.

Бумаги технологической Sony Group Corp. теряют в цене 0,9%, тогда как акции Panasonic Corp. растут на 1,9%.

Гонконгский Hang Seng к 8:45 МСК упал на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,9%.

Потребительская инфляция в Китае в октябре ускорилась до максимума за 13 месяцев, с сентября 2020 года, из-за повышения стоимости непродовольственной продукции.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце подскочили на 1,5% в годовом выражении после повышения на 0,7% в сентябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 13,5% в годовом выражении на фоне роста цен на уголь и другое сырье, используемое электростанциями.

Подъем был отмечен по итогам десятого месяца подряд и стал самым значительным с начала публикации этих данных в октябре 1996 года.

Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста индекса PPI до 12,5% с сентябрьских 10,7%.

Котировки бумаг китайского автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. снижаются на 3,5% после роста накануне. Капитализация автопроизводителя BYD уменьшается на 5,1%.

Акции технологической Xiaomi Corp. теряют 1%, инвесткомпании CITIC Ltd. - 1,4%.

Южнокорейский Kospi снизился на 1%.

Бумаги производителя микросхем Samsung Electronics потеряли 0,3%, в то время как акции его конкурента SK Hynix Inc. опустились на 0,9%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшилась на 2,4%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,14%.

Котировки акций горнодобывающих компаний снизились по итогам торгов в Австралии: Fortescue - на 2,1%, BHP Group - на 2,7%, Rio Tinto - на 1,7%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в среду на фоне данных Американского института нефти (API) о запасах энергоресурсов в США.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 МСК подорожали на $0,24 (на 0,28%) - до $85,02 за баррель. Во вторник их цена выросла на $1,35 (1,62%) и составила на закрытие $84,78 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром растут на $0,04 (на 0,05%) - до $84,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $2,22 (на 2,7%) и достигла $84,15 за баррель.

Данные API указали на неожиданное сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе.

По оценкам API, резервы снизились на 2,5 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,9 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 234 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о резервах энергоносителей за минувшую неделю в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 1,6 млн баррелей, запасы дистиллятов не изменились.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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