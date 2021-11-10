Возможна небольшая коррекция вниз на рынке акций РФ в среду - "Алор Брокер"

Возможна небольшая коррекция вниз на российском рынке акций в среду, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пока долгосрочный тренд по индексу Мосбиржи остается восходящим, но складывается впечатление, что индикатор готов его сломать и пытается "залечь в боковик". Сильной поддержкой по индексу выступает нижняя граница восходящего канала, проходящая сейчас в районе чуть выше 4100 пунктов. Если ситуация за океаном не улучшится, то мы можем протестировать поддержку уже на текущей неделе, - пишет эксперт. - Пока же американские фондовые индексы дают сигнал на небольшую коррекцию. Никаких рисков сильного снижения нет, просто по рынку США идет давно ожидаемая фиксация спекулятивной прибыли последних недель роста. От сильного снижения отечественный рынок будет удерживать дорогая и продолжающая расти нефть".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.