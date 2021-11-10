Спрос на авиатопливо может стать ключевым драйвером роста цены нефти до конца 2021г - BCS Express

Увеличение спроса на авиатопливо может стать ключевым драйвером роста цены нефти марки Brent до конца текущего года, говорится в комментарии BCS Express.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на фоне снятия ограничений на перелеты в США, крупнейшем потребителе нефти в мире. Рост спроса на авиатопливо может быть ключевым драйвером до конца года. Также поддержал оптимизм прогноз Минэнерго США, который предполагает снижение цен на бензин в течение следующих нескольких месяцев. Такая оценка понижает шансы на продажу крупных объемов из стратегических резервов (SPR) и поддерживает уверенность в дефиците на краткосрочном горизонте. В среду утром котировки нефти продолжают расти, отыгрывая снижение запасов в отчете API", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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