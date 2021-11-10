Старт торгов индекса Мосбиржи в среду пройдет нейтрально или в небольшом минусе - BCS Express

Открытие торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет нейтрально или в небольшом минусе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Индекс Мосбиржи закрыл торги вторника в минусе, снизив шансы на быстрое восстановление. На младших "тайм-фреймах" можно увидеть формирование треугольника, который может раскрыться как вверх, так и вниз. Коррекционные риски остаются в силе и могут вырасти при повторной фиксации ниже уровня 4180 пунктов. При этом среднесрочный восходящий тренд пока остается в силе и может продолжиться после коррекции", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Галактионов обращает внимание, что в среду данные по продажам в октябре представят "АЛРОСА" и "Черкизово", отчетность по МСФО за III квартал опубликует "ТГК-1".

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