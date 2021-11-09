Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 9 ноября. Доллар и евро продолжают снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью.

Курс доллара США составил 70,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 46 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,95 руб./EUR1, подешевев на 48,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,01 копейки - до 75,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне дорожающей нефти. Инвесторы рассчитывают, что экономика США продолжит восстанавливаться, и эти настроения подогреваются новостями, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн.

Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдена, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

В среду будут опубликованы данные об изменении потребительских цен в США, за которыми внимательно следят инвесторы. Министерство труда США обнародует их в 16:30 МСК. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 5,8% с сентябрьских 5,4%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,6% с 0,5% в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом выражении цены производителей в США подскочили рекордными темпами - на 8,6%, как и в предыдущем месяце.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила, что индикатор оптимизма представителей малого бизнеса в октябре опустился на 0,8 процентного пункта, до 98,2 пункта, минимума с марта.

Ряд высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают повышения процентных ставок до конца 2022 года на фоне быстрого восстановления экономики и сохранения высокой инфляции.

Среди руководителей американского ЦБ не было однозначного мнения относительно того, когда начинать подъем стоимости кредитования - в конце следующего года или в начале 2023 года. Однако среди аналитиков Уолл-стрит усиливается уверенность в том, что ФРС приступит к повышению ставки скорее раньше, чем позже, отмечает MarketWatch.

Заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида в понедельник вновь сказал, что критерии для повышения ставки могут быть достигнуты до конца 2022 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью Fox Business заявил, что процентные ставки в следующем году могут быть повышены дважды. Он также не исключает вероятности более быстрого сворачивания программы выкупа активов, объем которой составляет $120 млрд в месяц. Сейчас ее завершение запланировано на июнь 2022 года.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также полагает, что Федрезерву, возможно, придется начать действовать до 2023 года, если инфляция не ослабеет. Он также ожидает ослабления ценового давления в следующем году.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, которого считают одним из наиболее "голубиных" членов совета управляющих, заявил, что ФРС может ускорить темпы сворачивания программы покупки активов, если того потребуют условия. "Проблемы, приведшие к высокой инфляции, кажутся более серьезными, чем многие думали несколько месяцев назад", - отметил он.

Эванс отметил, что все еще ожидает первого за долгое время повышения ставок в 2023 году.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник, при этом WTI дорожает на 1%. Трейдеры ждут еженедельного доклада о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в США, который министерство энергетики страны опубликует в среду в 18:30 МСК.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,47% - до $83,82 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут к этому времени на 1,01% - до $82,75 за баррель.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Также эксперты улучшили прогноз цен на Brent в конце первого полугодия 2022 года - до $120 за баррель.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник в первой половине дня курс пары "доллар-рубль" превышал уровень в 71,3 руб./$1, но затем перешел к снижению. "Рубль укреплялся во многом на фоне высокого глобального спроса на рисковые активы, дополнительную поддержку ему оказывал рост нефтяных цен - сегодня фьючерсы Brent временно превышали отметку в $84 за баррель. Сегодняшний день прошел без принципиально важных для рубля событий. В США были опубликованы октябрьские данные по индексу цен производителей, темпы роста которого ускорились до 0,6% м/м, что, впрочем, совпало с консенсус-прогнозом Bloomberg. В то же время темпы роста показателя в годовом выражении, хоть и выросли незначительно, но обновили исторический максимум. С другой стороны, темы роста показателя за исключением продовольствия и энергоресурсов оказались несколько ниже рыночных ожиданий. В результате сегодняшние данные по ИЦП не вызвали особого негатива на рынке. Инвесторы продолжат ждать завтрашнюю публикацию индекса потребительских цен - ожидается, что темпы роста цен в США обновят максимум с 90-х годов, что может усилить опасения скорого ужесточения ДКП. В результате перспективы дальнейшего укрепления рубля завтра выглядят ограниченными, и курс пары "доллар-рубль" может вернуться выше 71 руб./$1", - подчеркнул Григорьев.

"После небольшого укрепления в начале недели рубль заметно ускорил свой рост. На валютных площадках развивающихся рынков единой динамики не наблюдалось, глобальные фондовые индексы также демонстрировали смешанную динамику, поэтому во вторник рубль, главным образом, двигался вверх вслед за ценами на нефть. В частности, котировки марки Brent снова предпринимали попытки закрепиться выше $84 за баррель и в течение дня были близки к обновлению недельного максимума. Во второй половине дня пара "доллар-рубль" обосновалась ниже 71 руб./$1 и в ходе дальнейших торгов обновила минимум с начала ноября. Стоит добавить, что видимую поддержку отечественной валюте, по всей видимости, снова оказывают ожидания декабрьского ужесточения процентной политики ЦБ РФ. Ожидания усилились после выхода данных по инфляции за октябрь (8,13%), и сейчас рынок не исключает повторения июльского сценария, когда ключевая ставка была повышена сразу на 100 базисных пунктов", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Банк России во вторник, 9 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 400,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 780 млрд рублей и спросе 1 трлн 400,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 ноября, банки разместили 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 464,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

Банк России 9 ноября также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 248,2 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и спросе 248,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 ноября на 11,09 копейки, до 71,2866 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,42 копейки, до 82,6497 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 31,09 копейки по отношению к понедельнику и составил 71,0516 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 38,67 копейки и составил 70,9725 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 977,369 млн, из которых $703,277 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 274,092 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 10,1 копейки, до 82,411 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 22,82 копейки и составил 82,3265 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR572,572 млн, из которых EUR169,296 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR403,276 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 3 б.п. - до 7,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,67% годовых.