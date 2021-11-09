Цены евробондов РФ во вторник умеренно подросли благодаря позитивной динамике UST

Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно подросли благодаря позитивной ценовой динамике базовых активов (US Treasuries), сформировавшейся еще на прошлой неделе после очередного заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности американских казначейских обязательств немного расширись за счет более активного повышения цен US Treasuries по сравнению с отечественными евробондами; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 116,07% от номинала, что соответствует доходности 1,405% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла по отношению к 8 ноября на 7 базисных пунктов, до 104,76% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 0,59% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 1,5 пункта, составив 81,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 18 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 138,9% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,35% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели всего на 4 базисных пункта - до 133,11% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,365% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 112,46% от номинала (доходность - 1,875% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене всего на 1 базисный пункт, до 107,35% от номинала (его доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,85% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 19 базисных пунктов, подорожав до 130% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,47% годовых), выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 8 базисных пунктов, до 111,2% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта - до 2,12% годовых).

"Сегодня большинство выпусков российских еврооблигаций торговалось в "зеленой" зоне. В результате доходность евробондов РФ с погашением в 2029 и 2047 годах снизилась на 1 базисный пункт - до 2,38% и 3,47% годовых, соответственно. При этом активность покупателей евробондов РФ стимулируется общемировым позитивным настроем глобальных инвесторов в отношении долговых рынков. В частности, доходность десятилетних US Treasuries снизилась сегодня на 5 базисных пунктов - до 1,44% годовых, процентные ставки десятилетних облигаций европейских стран опустились за день на 1-5 базисных пунктов. Мировые инвесторы продолжают отыгрывать позитивные итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания ФРС США, которые были выдержаны в более "мягкой" тональности относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики, нежели прогнозировали аналитики. Кроме того, позитивной новостью для долговых рынков могут считаться ожидания инвесторами того, что новым главой Федрезерва может стать Лейл Брейнард, которая считается приверженцем более "мягкой" монетарной политики, нежели нынешний глава американского регулятора Джером Пауэлл", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.