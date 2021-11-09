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09 ноября 2021 года 19:13

Рынок акций РФ вечером вернулся к распродажам вслед за откатом в США, выросли металлурги во главе с Русалом

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ вечером во вторник вернулся к распродажам на фоне забуксовавшей в росте нефти (Brent осталась ниже $84 за баррель) и наметившейся коррекции на фондовых площадках Европы и США после выхода статистики об ускорении американской производственной инфляции в октябре, хотя цифры и совпали с ожиданиями. Индекс Мосбиржи откатился ниже 4190 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом выросли металлурги во главе с "Русалом" в преддверии включения бумаг компании в индекс MSCI и упали ранее перегретые расписки TCS Group.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4187,33 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1864,21 пункта (-0,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 7,1%.

Доллар упал до 70,76 рубля (-0,45 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-4,9%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+7,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,4%), бумаги "Московской биржи" (+0,3%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в октябре получил 109,22 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 81,64 млрд руб. годом ранее и 109,09 млрд руб. в сентябре. За январь-октябрь Сбербанк получил 1,05 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 641,05 млрд руб. годом ранее, сообщил банк.

"Русал" будет включен в индекс MSCI Russia по итогам ноябрьского пересмотра - индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса в ночь на 12 ноября. Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, ралли на мировых фондовых площадках несколько застопорилось, но и каких-то явных поводов для существенной коррекции пока нет. Определенную поддержку российским акциям продолжают оказывать цены на нефть - Brent проторговывает область вокруг $84 за баррель.

Сбербанк представил хороший отчет по РСБУ за январь-октябрь, что поддержало спрос на акции банка. "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (-0,6% и +0,8% "префы") отчитался об увеличении выручки в III квартале на 5% в годовом выражении, до 141,2 млрд руб. При этом чистая прибыль упала в 1,4 раза, до 8,4 млрд руб. Результаты оказались несколько слабее ожиданий, и обыкновенные акции компании подешевели.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, некоторую нервозность у инвесторов вызывает ожидание публикации статистики по американской потребительской инфляции. Вышедшие во вторник индексы цен производителей частично совпали с прогнозом, некоторые оказались лучше ожиданий. На этом фоне мировые рынки акций локально подросли, а доллар резко снизился. В среду выходят индексы потребительских цен в США, и если они существенно превысят прогноз, то рынки окажутся под давлением, а доллар вырастет.

Нефть пытается расти вслед за рисковыми активами, однако восстановление доллара оказывает давление на многие сырьевые товары. Дополнительным негативом для нефти могут выступать опасения дальнейшего роста запасов и добычи в США.

Главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов также отмечает, что торговая активность на биржах снизилась в преддверии данных по потребительской инфляции в США, которые будут объявлены 10 ноября. Аналитики ожидают в октябре ускорение потребительской инфляции в США до 5,8% в годовом исчислении с 5,4% в сентябре. Высокая инфляция в США будет оказывать давление на доллар и поддерживать цену на золото. На этом фоне бенефициарами на российском рынке могут выступить акции золотодобывающих компаний, такие как Polymetal (MOEX: POLY) и ПАО "Полюс".

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, финансовый сектор тормозил попытки роста рынка акций из-за волатильных расписок TCS Group.

Накануне TCS Group заявила о планах расширения бизнеса на Филиппинах и в ряде других стран региона, что вызвало скачок цен расписок вверх. Однако расширение может быть связано с попутными расходами. Отчетность Сбербанка по РСБУ существенного влияния на бумаги не оказала, но все же "префы" Сбербанка подросли.

Высокая доходность защищает рубль от возможного ослабления в свете увеличения закупки валюты Минфином РФ. Укрепление рубля в основном связано с возросшей привлекательностью рынка ОФЗ, где доходности по 10-летним бумагам поднялись в диапазон 8,2-8,5%, что может стать пределом роста. Во всяком случае, в следующем году ожидается замедление инфляции и вряд ли ставка ЦБ РФ поднимется выше 8,0% годовых.

Европейские индексы пытались удержаться вблизи рекордных значений на фоне сильных корпоративных отчетов. Saudi Aramco заявила, что резервные мощности мировой нефтедобычи около 3-4 млн б/с существенно сократятся в следующем году на фоне восстановления объемов авиаперевозок. Текущий спрос на авиационное топливо оценивается около 3 млн б/с по сравнению с 7,5 млн б/с в 2019 году. Главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассэр полагает, что недостаток инвестиций в отрасли может привести к резким колебаниям цен в будущем. В 2022 году он ожидает, что спрос превысит 100 млн б/с.

В США сняли очередные ограничения на авиаперелеты вакцинированных пассажиров. В JPMorgan уже оценивают глобальный спрос на уровне 100 млн б/с. В администрации президента США Джо Байдена даже задумываются об очередных продажах нефти из стратегических резервов. В моменте рост котировок сдерживается ожиданиями очередного увеличения запасов нефти в США - если это произойдёт, то рост запасов продлится уже третью неделю подряд.

Даже в ФРС признают факт того, что оценки рынка акций относительно прибыли компаний находятся на исторически высоком уровне, но при этом доходности рынка облигаций остаются низкими. В случае дальнейшего ускорения роста инфляции в США рынок может вернуться к страхам по поводу более агрессивного настроя ФРС, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Русала" (73,99 рубля) подросли во вторник перед объявлением 11 ноября итогов ребалансировки индекса MSCI Russia, в который акции компании, как ожидается, войдут с весом 1,1%. Котировки алюминия на прошлой неделе также начали восстановление с многонедельных минимумов. С технической точки зрения акции "Русала" отступают от минимумов с первой половины сентября и стремятся к важному краткосрочному сопротивлению 75,90 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) при сигналах возможной смены тренда по индикатору ADX. Наиболее осторожным инвесторам для наращивания краткосрочных "лонгов" по бумагам лучше дождаться их закрепления выше 75,90 руб., которое откроет перспективы возвращения к октябрьскому пику 86 руб. В целом же техническая картина по акциям улучшается, а среднесрочный восходящий тренд по "Русалу" при этом не теряет актуальности при нахождении цен бумаг выше 63 руб.

Индикатор экономических настроений ZEW в Германии за ноябрь превысил прогнозы и резко увеличился, в то время как индекс текущих условий, наоборот, существенно сократился, что обеспечивает еще один день консолидации в регионе. Индексы МосБиржи и РТС пока остаются ниже сопротивлений 4230 и 1875 пунктов, закрепление выше которых сигнализировало бы о смене тренда. Сигналом грядущего возвращения покупателей на российский рынок стало бы развитие роста нефтяных цен, считает Кожухова.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), в Европе наметилась консолидация (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX и CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и просели индексы в США (на 0,2-0,4%).

Цены производителей в США (индекс PPI) в октябре выросли на 0,6% после роста на 0,5% в сентябре и поднялись на 8,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов.

На нефтяном рынке во вторник цены не оставляют попыток роста, Brent протестировала отметку $84 за баррель, после чего к вечеру сдала назад.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $83,78 за баррель (+0,4% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $82,67 за баррель (+0,9% и +0,8% в понедельник).

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели АДР Cian (MOEX: CIAN) (-7,6%, до 1183,2 рубля), акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-7,5%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-5,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5,3%).

Накануне состоялись первые торги на "Мосбирже" расписок Cian plc, холдинговой компании сервиса "Циан", после состоявшегося IPO по цене размещения $16 за ADS (или 1132,1 рубля по текущему курсу доллара). Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 28 октября ($13,5-16). Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

Выросли акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+14,1%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+9,4%), "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+9,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+5%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+4,8%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,7%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,29 млрд рублей (из них 13,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,11 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,75 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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