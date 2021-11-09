"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций АЛРОСА

"Велес Капитал" рекомендует держать акции "АЛРОСА" с целевой ценой 113 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"11 ноября "АЛРОСА" представит финансовые результаты за III квартал 2021г. Согласно нашим расчетам, компания нарастит выручку на 49% г/г, до 74,3 млрд руб. EBITDA увеличится на 32% г/г, до 34 млрд руб. Свободный денежный поток вырастет на 2% г/г, до 23,1 млрд руб. Несмотря на рост чистого долга, соотношение чистый долг/EBITDA сохранится на низком уровне (0,1х на конец сентября 2021г), что позволит распределить весь FCFF на дивиденды. Согласно нашим расчетам, дивидендные выплаты за II полугодие 2021г составят 7,1 руб. на акцию (доходность 5,3%). На фоне роста процентных ставок уровень дивидендной доходности является умеренным при сохраняющемся риске снижения в 2022-2023гг в результате наращивания запасов алмазов и оттока средств в оборотный капитал", - пишет аналитик Василий Данилов.

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