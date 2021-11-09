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09 ноября 2021 года 15:56

Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро вслед за перешедшей к росту нефтью

Москва. 9 ноября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за подрастающей нефтью и благодаря усилению склонности инвесторов к риску.

Курс доллара США составил 70,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,09 руб./EUR1, подешевев на 33,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,54 копейки - до 75,93 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 ноября на 11,09 копейки, до 71,2866 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,42 копейки, до 82,6497 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря усилению спроса на рисковые активы и вслед за дорожающей нефтью. Аппетит инвесторов к риску растет на волне оптимизма, что экономика США продолжит восстанавливаться. Как пишут американские СМИ, этому, в частности, способствовала новость о том, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн.

Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдена, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

В среду будут опубликованы данные об изменении потребительских цен в США, за которыми внимательно следят инвесторы. Министерство труда США обнародует их в 16:30 МСК. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют ускорение темпов инфляции в Штатах в прошлом месяце до 5,8% с сентябрьских 5,4%.

Ряд высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США ожидают повышения процентных ставок до конца 2022 года на фоне быстрого восстановления экономики и сохранения высокой инфляции.

Среди руководителей американского ЦБ не было однозначного мнения относительно того, когда начинать подъем стоимости кредитования - в конце следующего года или в начале 2023 года. Однако среди аналитиков Уолл-стрит усиливается уверенность в том, что ФРС приступит к повышению ставки скорее раньше, чем позже, отмечает MarketWatch.

Заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида в понедельник вновь сказал, что критерии для повышения ставки могут быть достигнуты до конца 2022 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью Fox Business заявил, что процентные ставки в следующем году могут быть повышены дважды. Он также не исключает вероятности более быстрого сворачивания программы выкупа активов, объем которой составляет $120 млрд в месяц. Сейчас ее завершение запланировано на июнь 2022 года.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер также полагает, что Федрезерву, возможно, придется начать действовать до 2023 года, если инфляция не ослабеет. Он также ожидает ослабления ценового давления в следующем году.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, которого считают одним из наиболее "голубиных" членов совета управляющих, заявил, что ФРС может ускорить темпы сворачивания программы покупки активов, если того потребуют условия. "Проблемы, приведшие к высокой инфляции, кажутся более серьезными, чем многие думали несколько месяцев назад", - отметил он.

Эванс отметил, что все еще ожидает первого за долгое время повышения ставок в 2023 году.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник после первоначального снижения. Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК подорожали на 0,42% - до $83,78 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут к этому времени на 0,52% - до $82,36 за баррель.

Сессию в понедельник оба контракта завершили на максимальных уровнях со 2 ноября, по данным FactSet.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Также эксперты улучшили прогноз цен на Brent в конце первого полугодия 2022 года - до $120 за баррель.

"После "американских горок", которые наблюдались на прошлой неделе, амплитуда колебаний курса рубля снизилась. С понедельника пара "доллар-рубль" топчется в скромном диапазоне вокруг отметки 71 руб./$1 после неудачных попыток закрепиться над уровнем 72 руб./$1 несколькими днями ранее. Однако это затишье может оказаться временным - трейдеры, вероятно, взяли паузу перед новым рывком, направление которого определят преимущественно сигналы из США, где выступление главы ФРС Пауэлла, а также инфляция на производственном и потребительском уровнях зададут тон долларовым парам, причем, возможно, до конца этой торговой недели", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Принципиально значимых для рубля событий вчера не было, инвесторы продолжают пребывать в ожидании октябрьских данных по инфляции в США, которые могут дать сигнал о перспективах ужесточения денежно-кредитной политики. Сегодня умеренное ослабление рубля может вызвать публикация индекса цен производителей в США, темпы роста которого, вероятно, вновь обновят исторические максимумы. Тем не менее значительного ослабления рубля на данных по ИЦП ждать не приходится. Мы продолжаем ожидать, что курс пары "доллар-рубль" в ближайшее время будет находиться в диапазоне 70,75-72,25 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 9 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 400,3 млрд рублей (при лимите 1 трлн 780 млрд рублей и спросе 1 трлн 400,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 ноября, банки разместили 2 трлн 390 млрд рублей (при лимите 2 трлн 390 млрд рублей и спросе 2 трлн 464,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,4% годовых.

Банк России 9 ноября также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 248,2 млрд рублей (при лимите 600 млрд рублей и спросе 248,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали во вторник разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 3 б.п. - до 7,75% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 1 б.п. - до 8,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,67% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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