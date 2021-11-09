Вероятность роста нефтяных цен к концу 2021г и в 2022г пока остается - Saxo Bank

Вероятность продолжения роста нефтяных цен к концу текущего года, а также в следующем году по-прежнему остается, считают аналитики Saxo Bank.

"Нефть все чаще демонстрирует признаки вступления в период консолидации после двухмесячного ралли, которое подняло цены на нефть марок Brent и WTI почти на треть. Однако мы ожидаем, что этот этап будет лишь временным, поскольку сильные фундаментальные причины, которые поддерживали рост, никуда не исчезли. Учитывая это, мы по-прежнему видим риск еще большего роста цен к концу текущего года и в 2022 году", - пишут эксперты.

Ближайшие годы для нефтяного рынка, по их мнению, будут ознаменованы нехваткой инвестиций, поскольку нефтяные гиганты теряют "аппетит" к крупным проектам. "Отчасти это обусловлено неопределенностью долгосрочного прогноза спроса на нефть, но все чаще причиной становятся ограничения на кредитование, накладываемые на банки и инвесторов в связи с требованиями ESG и ориентацией на "зеленую" трансформацию", - отмечают в Saxo Bank.

"Будет ли краткосрочный торговый диапазон по нефти марки Brent составлять $80-85 за баррель или потенциально на три-четыре доллара ниже, в значительной степени будет определяться действиями США по сдерживанию цен. Кроме того, необходимо следить за событиями, связанными с COVID-19, а также за газовым рынком", - указывают аналитики.

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