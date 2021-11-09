ОФЗ - безрисковый актив для инвесторов в текущий момент - "Атон"

Облигации федерального займа в текущих российских реалиях - безрисковый актив для инвесторов, считает главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

"В период повышенной волатильности лучше избегать длинных облигаций с высоким кредитным риском, поскольку длинная дюрация может показать отрицательный результат. Также есть риск кредитных проблем. Российским инвесторам в период турбулентности лучше "пересидеть" в более надежных рублевых долговых инструментах, которые приносят неплохую доходность. Облигации федерального займа (ОФЗ) в текущих российских реалиях - безрисковый актив", - отмечает эксперт.

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