Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Compagnie Financiere Richemont на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"12 ноября компания опубликует финансовую отчетность, результаты которой могут превзойти текущие ожидания рынка. Эмитент может объявить о планах продажи онлайн-дистрибьютеров YNAP, что, вероятно, приведет к положительной переоценке акций", - отмечают эксперты.

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