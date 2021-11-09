"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Datadog с прогнозной ценой $202

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Datadog Inc. с прогнозной ценой на уровне $202 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания Datadog, предоставляющая сервисы для мониторинга инфраструктуры, производительности приложений и управления журналами через платформу анализа данных на основе SaaS, отчиталась за третий квартал значительно выше ожиданий аналитиков и повысила гайденс на полный 2021 год, констатируют эксперты.

"Хотя акции Datadog торгуются с существенной премией к аналогам, компания продолжает демонстрировать стабильно высокие темпы роста выручки. Периоды коррекции котировок могут стать удачной точкой для открытия длинной позиции", - указывают аналитики.

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