Индекс S&P 500 проведет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 4670-4720п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4670-4720 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продемонстрировал отскок от верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD сигнализирует о затухании "бычьего" импульса, а RSI продвинулся в зону перекупленности, поднявшись выше 70 пунктов. Данные факторы и форма последней дневной свечи сигнализируют о возможности краткосрочного разворота вниз. Ближайшая поддержка расположена в области 50-дневной скользящей средней на уровне 4480 пунктов", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Аналитики указывают, что, по данным FactSet, около 90% входящих в S&P 500 компаний отчитались за III квартал. Их общая прибыль на 10,3% превысила консенсус. Это ниже среднего уровня за год, равного 18,0%, но лучше среднего за пять лет, составляющего 8,4%. Сбои в цепочке поставок в этом сезоне отчетов стали самой упоминаемой проблемой. По-видимому, с ней столкнулись представители всех отраслей. Многие компании отметили также снижение продаж из-за сложностей с закупками.

"Данные индекса цен производителей и выступление главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник переключат внимание инвесторов на тему инфляции, - полагают эксперты "Фридом Финанс". - Это способно оказать некоторое давление на стоимость государственных облигаций и на оценку компаний технологического сектора. Мы ожидаем, что акции "стоимости" сегодня будут торговаться лучше акций "роста". Они продолжат отыгрывать принятие закона об инфраструктурных реформах и вероятное расширение возможностей по переносу связанных с ростом цен издержек на конечного потребителя. Производители также рассчитывают на позитивный эффект для бизнеса от модернизации транспортной инфраструктуры".

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