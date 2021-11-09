"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Palantir с целью $39

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Palantir Technologies Inc. с целевой ценой $39 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 45%, стоп-приказ: $22, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается 9 ноября за III квартал 2021г, аналитики ожидают роста выручки до $385,01 млн и прибыли на акцию $0,0365. При более лучшей отчетности и позитивных прогнозах на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - пишут эксперты.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время торгуется в рамках боковика, где цена в очередной раз подошла к сильному уровню сопротивления. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $22 риск на портфель составит 0,90%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают в "Финаме".

Palantir - американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики - спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.

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