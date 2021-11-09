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09 ноября 2021 года 12:43
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Юнипро с целью 3,15 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Юнипро" с целью 3,15 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Сильные результаты "Юнипро" за 3К21 вышли в рамках наших ожиданий, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Из положительных моментов хотим отметить повышение прогнозов по результатам 2021г и подтверждения дивидендных выплат в размере 20 млрд руб., согласно дивидендной политике до 2021-2022гг. Также на минувшей неделе совет директоров "Юнипро" рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2021г в размере 0,19 руб. на акцию. Текущая доходность акций "Юнипро" составляет 6,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 17 декабря 2021г. Дивидендная доходность за следующие 12 месяцев может составить почти 13%. После 2024г "Юнипро" планирует увеличить капитальные затраты в связи с модернизацией мощностей и инвестициями в проекты ВИЭ. Это, в свою очередь, может привести к корректировке дивидендов в 2023-2024гг. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию покупать акции "Юнипро" с целевым ориентиром 3,15 руб.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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