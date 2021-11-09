"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой на уровне $50,5 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"ViacomCBS, крупный многонациональный медиа-конгломерат, представил в целом неплохой финансовый отчет за III квартал 2021 года. Наш взгляд на дальнейшие перспективы эмитента остается позитивным, при этом на первый план в качестве драйвера роста бизнеса продолжат выходить стриминговый сегмент. Основной стриминг-сервис компании Paramount+ набирает все большую популярность в мире. Он уже начал работать в Австралии и Новой Зеландии, а в 2022 году планируется его запуск на ключевых европейских рынках, включая Великобританию, Ирландию, Италию, Германию, Швейцарию и Австрию, в партнерстве с британской Sky, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - Недавно ViacomCBS объявила о сделке с T-Mobile, в рамках которой абонентам последней будет предоставлен один год бесплатного пользования Paramount+. Это должно положительно отразиться на динамике подписчиков сервиса. Кроме того, в начале следующего года ViacomCBS планирует провести "День инвестора", полностью посвященный стримингу. В целом же за счет экспансии на новые рынки и существенных инвестиций в контент в ViacomCBS рассчитывают увеличить число своих стриминговых подписчиков в мире до 70 млн к концу 2024 года".

Также Додонов обращает внимание, что ViacomCBS выглядит весьма недорого по финансовым мультипликаторам. На взгляд аналитика, компания вполне может стать объектом для поглощения со стороны какого-нибудь крупного медийного игрока.

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