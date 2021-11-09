Минфин, скорее всего, предложит для аукциона в среду ОФЗ 26240 или ОФЗ 26238 - "Уралсиб"

Минфин может предложить для аукционов в среду, 10 ноября, ОФЗ 26240 с погашением в 2036 году или ОФЗ 26238 c погашением в 2041 году, также может быть предложен линкер ОФЗ 52004 с погашением в 2032 году, говорится в обзоре Уралсиба.

"Сейчас краткосрочная конъюнктура на долговом рынке кажется более благоприятной, чем неделю назад, поэтому мы ждем, что Минфин проведет завтра один или два аукциона, - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. - Тем не менее рассчитывать на агрессивное предложение нельзя, скорее всего, аукционы будут лимитными, причем лимит может оказаться весьма скромным. В сложившейся ситуации ведомство может выбрать какой-то из длинных выпусков ОФЗ, например, ОФЗ 26240 с погашением в 2036г или ОФЗ 26238, погашаемые в 2041г. Также может быть предложен линкер ОФЗ 52004 с погашением в 2032г".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.