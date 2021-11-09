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09 ноября 2021 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел к 4200п по индексу Мосбиржи во главе с TCS Group

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник просел в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и забуксовавшей в росте нефти (Brent торгуется в районе $83,5 за баррель); индекс Мосбиржи опустился в район 4200 пунктов во главе с недавним фаворитом TCS Group, при этом реакция бумаг Сбербанка на сильный финотчет (прибыль с начала года по РСБУ перевалила за 1 трлн рублей) оказалась умеренной.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 4204,39 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1857,48 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 71,31 рубля (+0,11 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-1,5%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -0,7% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в октябре получил 109,22 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 81,64 млрд руб. годом ранее и 109,09 млрд руб. в сентябре. За январь-октябрь Сбербанк получил 1,05 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 641,05 млрд руб. годом ранее, сообщил банк.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян полагает, что нейтральная "картина мира" должна обеспечить спокойные торги на рынке акций РФ утром во вторник.

Рынок акций в США накануне вновь вырос, но во вторник проседают рынки акций АТР. Brent после двухдневного роста замерла в районе $83,5 за баррель, где будет находиться в ожидании статданных API по запасам нефти. Доходность 10-летних UST после решения ФРС замерла на уровне 1,48% годовых, причем спред между 10-летними и 30-летними казначейскими облигациями США остается достаточно узким (порядка 40 базисных пунктов).

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне основной рост рынка пришелся на первые часы торгов при небольших оборотах - это заставляет предположить, что во многом подъем был вызван закрытием "шортов" спекулянтами. Таким образом, ни о каком формировании нового восходящего тренда говорить пока не приходится, тем более что во вторник фондовые "быки" остались без внешней поддержки.

Если индекс МосБиржи покажет динамику хуже западных аналогов, то среднесрочным инвесторам нужно будет задуматься о сокращении позиций. Также показательна будет динамика акций Сбербанка, любимых бумаг нерезидентов - если они покажут слабость, это подтвердит опасения о фиксации прибыли по основному спектру российских акций. Сильная поддержка по Сберу располагается в районе 330 руб., где бумагу нужно агрессивно-спекулятивно подбирать. Наиболее перспективно для покупок сейчас выглядят золото и акции золотодобывающих компаний. В случае пробития золотом зоны сопротивления $1820-1830 за тройскую унцию следующая цель роста сместится на $100 выше, считает аналитик.

Можно ожидать, что в ближайшее время спрос на золото как защитный инструмент повысится из-за нарастания опасения глобальной инфляции и уменьшения уверенности в продолжении сильного восходящего тренда на рынках акций. Отчасти это предположение подкреплено очередной волной роста биткоина и обновления им исторического максимума, говорящей о том, что инвесторы ищут другие инструменты вложения капитала, нежели акции, полагает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, уровень 4200 пунктов по индексу МосБиржи вновь становится пограничной линией перед перспективой дальнейшего роста или возобновления снижения.

Днем в ФРГ выйдут индексы текущих экономических условий и экономических настроений. США опубликуют данные по ценам производителей: ожидается, что PPI сохранил темпы роста в октябре на уровне 8,6%, а Core PPI - на уровне 6,8%.

Инвесторы на мировых рынках продолжают верить в устойчивый экономический рост и игнорируют риски инфляции. Представители ФРС стали чуть более "жесткими" в своих оценках. Вице-председатель Ричард Кларида полагает, что условия для повышения ставки могут сложиться к концу 2022 года. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард считает возможным два повышения ставки до конца следующего года, а также более агрессивный подход регулятора, если инфляция окажется устойчивой.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, вторник будет скуден на статистику и новости. Инвесторы продолжат ожидать публикацию данных по потребительской инфляции в США за октябрь, выход которой состоится в среду. Если показатель покажет рост, рынок акций может вновь накрыть волна распродаж. Тем не менее, во вторник рынки продолжат консолидацию около своих рекордных уровней.

Слабо негативный внешний фон может оказать небольшое давление на российский рынок в первой половине торгов, однако крепость цен на нефть окажет поддержку индексу МосБиржи, который будет консолидироваться вблизи 4200 пунктов, считает аналитик.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, локальный понижательный тренд на графике нефти Brent проходит на уровне $84 за баррель. "Нефтебыкам" надо срочно решить эту "проблему", не дожидаясь отката котировок нефти вниз до зоны поддержки $79-80. В этом году цены на нефть выросли больше чем на 60%, но нельзя останавливаться на достигнутом - надо развивать успех. Однако это сопряжено с трудностями, поскольку эксперты ОПЕК ждут профицит нефти на мировом рынке уже в начале 2022 года, а администрация президента США Байдена рассматривает возможность распечатать стратегические запасы объемом 620 млн баррелей. Министр энергетики Дженнифер Гранхольм заявила, что решение по этому вопросу может быть принято уже на этой неделе.

В целом, на рынке акций РФ рост приостановился, "быки" взяли паузу. С технической точки зрения, зона сопротивления в индексе РТС находится в диапазоне 1872-1876 пунктов, поддержка - на уровне 1820 пунктов, считает Верников.

Индексы в США накануне выросли на 0,1-0,3%, обновили рекорды Dow Jones (+0,3%) и S&P 500 (+0,1%), при этом последний завершил рекордом восьмую сессию подряд - это самый длительный подобный период с 1997 года (по данным Dow Jones Market Data). Nasdaq (+0,1%) продемонстрировал подъем по итогам одиннадцатых торгов подряд, что стало самой продолжительной чередой повышений с декабря 2019 года.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об инвестициях в инфраструктуру страны на сумму $1 трлн, что оказало положительное влияние на настроения инвесторов. Законопроект, являющийся важнейшей частью экономической программы президента Джо Байдена, предусматривает инвестиции в модернизацию автодорог, железнодорожных магистралей, электрических сетей, а также развитие широкополосного интернета.

Сезон корпоративной отчетности продолжается. Около 81% отчитавшихся компаний из индекса S&P 500 получили в минувшем квартале прибыль выше прогнозов аналитиков, по данным FactSet.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), слабо "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены консолидируются после двухдневного роста, нефть Brent находится у $83,5 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $83,46 за баррель (+0,04% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $81,97 за баррель (+0,05% и +0,8% в понедельник).

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили АДР Cian (MOEX: CIAN) (-7,9%, до 1178,8 рубля), акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-6,2%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,7%).

Накануне состоялись первые торги на "Мосбирже" расписок Cian plc, холдинговой компании сервиса "Циан", после состоявшегося IPO по цене размещения $16 за ADS (или 1140,9 рубля по текущему курсу доллара). Это верхняя граница предварительного ценового диапазона, объявленного 28 октября ($13,5-16). Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

Подорожали бумаги "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+21,6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+10,5% и +7,4% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+4,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,9%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,8%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,61 млрд рублей (из них 2,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,39 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 819,89 млн рублей на акции "АЛРОСА").


Опубликовано: /Финмаркет/
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