Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для GDR ФосАгро

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг (GDR) "ФосАгро" с прогнозной ценой на уровне $25 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре.

"Финансовые результаты "ФосАгро" за третий квартал 2021 года по МСФО согласуются с нашими прогнозами на весь 2021 год. в части EBITDA ($2,3 млрд) и свободного денежного потока ($980 млн). В первом полугодии 2022 года, после разрешения ситуации с нехваткой газа в Европе, мы ожидаем охлаждения рынка. Подтверждаем по бумагам "ФосАгро" рекомендацию "держать" и справедливую цену на уровне $25 за GDR на горизонте в 12 месяцев", - указывает аналитик Анастасия Егазарян.

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