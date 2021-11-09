Рубль может укрепиться до 64-65 руб./$1 к середине 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"

Рубль может укрепиться до 64-65 руб./$1 к середине 2022г за счет ощутимого замедления инфляции при незначительном снижении цен на нефть и газ, полагает главный макроэкономист управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Мы позитивно оцениваем ожидаемое движение валютного курса на горизонте года, ориентируясь на укрепление рубля до 64-65 руб./$1 в середине 2022г за счет ощутимого замедления инфляции при незначительном снижении цен на нефть и газ и ухода санкционной риторики в прошлое. В этом расчете мы консервативно ориентируемся на небольшой объем привязки контрактной базы "Газпрома" к ценам на газ в европейских хабах", - прогнозирует эксперт.

Прокудин не ожидает до Нового года существенного подорожания рубля из-за негативных сезонных факторов и высокой инфляции (в случае отсутствия сюрпризов на рынке нефти и газа). При этом, на его взгляд, существует риск внезапного спада цен на нефть (их текущие уровни не соответствуют ни объему свободных добывающих мощностей в мире, ни избытку производства, который наступит с I кв. 2022г, по прогнозу ОПЕК), который привел бы к резким колебаниям валютного курса, но во время отопительного сезона (то есть с октября до апреля) их спад оценивается стратегом как маловероятный на фоне проблем с газом в Европе.

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